Bosco e macchia mediterranea in fiamme, in azione un canadair

Dalla tarda mattinata di oggi, è in corso un intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia per via di un incendio di bosco e di macchia mediterranea sul territorio comunale di Longano (IS).

Il rogo, alimentato dal vento, sta tenendo impegnate alcune squadre dei vigili del fuoco di Isernia e dal pomeriggio anche un mezzo aereo, un Canadair, che sta effettuando lanci di acqua e sostanze ritardanti al fine di arginare il vasto incendio.

Sul posto, per i rilievi di competenza, anche i Carabinieri forestali.