Distanziamento sugli autobus di linea, Masciotra: «Cimone sbaglia bersaglio, gli operai vanno difesi»

«Mi trovo costretto a replicare alle parole stizzite del sindacalista Emanuele Cimone il quale trascina il sottoscritto in una diatriba della quale, soprattutto in questo momento, non se ne sentiva la necessità. Ciò soprattutto perché, anziché rivendicare meriti, sarebbe opportuno lavorare insieme per il benessere dei lavoratori ed anche per la loro e la nostra salute che in questo momento appare quanto mai a rischio».

Così Germano Masciotra, già consigliere comunale di Agnone, in un ulteriore botta e risposta a mezzo stampa con il sindacalista Cimone in merito alla soppressione del doppio autobus sulla linea dei pendolari per la val di Sangro.

«Evidentemente il sindacalista Cimone non è riuscito a cogliere quella che era una richiesta di aiuto, tra l’altro evidenziata anche nel corpo dell’articolo, preferendo buttarla in politica, terreno, questo, che preferisce percorrere da “dietro le quinte”. – continua Masciotra – Ebbene, nella piccola posizione, quella di operaio pendolare, del sottoscritto, tengo a precisare che più volte ed anche di recente è stata portata all’attenzione degli assessori e consiglieri regionali la grave situazione degli operai altomolisani ottenendo anche discreti risultati. Certo, il sottoscritto ha preferito fare in silenzio e, quindi, sarà difficile trovare articoli su internet.

Magari, però, una verifica dell’utenza di cellulare potrà rendere maggiore giustizia. – aggiunge l’ex consigliere delegato ai Trasporti della Giunta Marcovecchio – Quella giustizia che, ad ogni modo, oggi non è richiesta poiché non sono le medaglie da appuntarsi al petto quelle che servono, bensì fatti concreti che, purtroppo, non si vedono. Chiedo, quindi, al sindacalista Cimone di conservare un po’ di “sana rabbia” ed utilizzarla nei confronti di chi di dovere evitando di scagliarsi contro quegli operai che dovrebbe rappresentare».