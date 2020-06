Branco di cinghiali sulla carreggiata, molisano finisce in ospedale

Quindici giorni di prognosi per un automobilista molisano coinvolto in un incidente stradale causato dai cinghiali. Gli ungulati hanno attraversato improvvisamente la carreggiata della Bifernina, sul territorio comunale di Casalciprano. L’uomo, alla guida della sua Opel Zafira, non è riuscito ad evitare l’impatto. L’incidente la scorsa notte. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che ha trasferito il ferito in ospedale a Campobasso. Per i rilievi del caso una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Bojano.

foto di repertorio