L’assessorato regionale Caccia e pesca informa i cacciatori residenti in Molise che il termine ultimo (precedentemente fissato al 31 maggio 2021) per la consegna della domanda di ammissione agli ATC – stagione venatoria 2021/2022 – è stato prorogato al 30 giugno 2021. Gli interessati avranno quindi un altro mese a disposizione per completare efficacemente le procedure.

Correlati