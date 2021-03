Caccia, prorogate le scadenze amministrative in Molise e ad aprile parte la selezione al cinghiale

L’assessorato regionale alla Caccia del Molise informa che è stata prorogata al 19 aprile 2021, a causa dell’emergenza Covid19, una serie di importanti scadenze.

Slitta infatti a quella data il termine ultimo per la restituzione dei tesserini venatori al Servizio regionale competente e il termine ultimo (Regolamento delle aziende faunistico – venatorie senza scopo di lucro) per il pagamento del 50% della quota associativa.

Sempre al 19 aprile di quest’anno è stato fissato il nuovo termine per la riconsegna del registro di caccia, come stabilito dal Disciplinare sulla caccia al cinghiale, agli gli AA TT CC competenti.

Prorogata infine a tale data pure la scadenza per la trasmissione del rendiconto tecnico finanziario riferito all’esercizio precedente da parte degli stessi AA TT CC.

L’assessorato informa inoltre che è stato prorogato al 12 aprile l’inizio del periodo di Caccia di selezione al cinghiale per il 2021 in Molise.

Correlati