Calcio a cinque femminile, anche Montazzoli ha la sua campionessa: è Vanessa Caruso

Una disciplina sportiva emergente che sta avendo un buon riscontro anche nel settore femminile. E anche l’Alto Vastese, precisamente la piccola comunità di Montazzoli, sforna qualche campione, o meglio, qualche giovane campionessa. Vanessa Caruso, infatti, che è di Montazzoli appunto, ha appena concluso un campionato che le ha regalato grandi soddisfazioni.

«Quest’anno ho giocato nel campionato di under19 di futsal, il calcio a cinque, con il Tiki Taka Francavilla. È stato il primo anno di quest’under e abbiamo vinto la regular season, con nove partite vinte su dieci disputate e abbiamo conquistato l’accesso nelle final four, per provare a vincere lo scudetto. Purtroppo però siamo state eliminate in semifinale, dalla Kick Off che ha vinto poi lo scudetto». Inizia così il racconto di Vanessa alla nostra redazione. La talentuosa calciatrice di Montazzoli poi continua: «Ho cominciato a giocare a futsal nel 2020, poi causa covid siamo state ferme un anno».

«L’anno scorso ho giocato il mio primo campionato in Serie C con la Virtus Castelfrentano, squadra che quest’anno purtroppo non c’è più, e nello stesso anno sono stata chiamata nella rappresentativa regionale per giocare la “Montesilvano Futsal Cup”, insieme ad altre ragazze della Serie C abruzzese, e siamo riuscite a vincere quel torneo. – continua Vanessa Caruso – Finito il torneo mi arriva la chiamata dal Tiki Taka Francavilla, per giocare con loro quest’anno e ho accettato subito».

Una carriera piuttosto rapida, dunque, a dimostrazione delle doti tecniche della calciatrice. «Abbiamo cominciato ad allenarci ad ottobre; a novembre abbiamo avuto la nostra prima partita di Coppa Italia contro il Falconara e abbiamo vinto per 4-1, successivamente il derby con il Pescara dove però abbiamo perso 2-1 negli ultimi secondi della partita. La sconfitta in quella partita in coppa Italia è stata quella che poi ci ha dato la spinta per poter affrontare al meglio il nostro campionato».

In bocca al lupo Vanessa!