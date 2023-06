Sbanda e finisce nel fossato, illesi i due occupanti: Vigili del fuoco recuperano mezzo

Sbanda sulla SS 85 e finisce nel fossato a margine della carreggiata, all’altezza di Sesto Campano. Incidente stradale, questa mattina, sulla statale 85. Un veicolo, per cause in fase di accertamento, è uscito dalla sede stradale, dopo aver sbandato, ed è finito nella scarpata. Per fortuna illesi i due occupanti. Intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e il recupero dell’auto oltre ai Carabinieri e al personale Anas per gli aspetti di reciproca competenza.

Correlati