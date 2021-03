Calcio: Agnonese scippata, un gol di mano spiana la vittoria al Notaresco (video)

Un gol di mano di Gallo (25’) non redarguito dall’omonimo fischietto di Castellammare di Stabia, spiana la strada della vittoria al Notaresco. Cade per la nona volta l’Agnonese che contesta la conduzione di gara della terna arbitrale campana apparsa inadeguata a dirigere la contesa contro gli abruzzesi che nella ripresa raddoppiano (65’) con Banegas, all’undicesimo centro stagionale. L’undici molisano conferma passi in avanti dopo il buon secondo tempo disputato mercoledì contro il Campobasso, ma allo stesso tempo torna a casa a mani vuote.

Anche in provincia di Teramo, dunque, nulla da fare per l’Olympia che non riesce ad invertire una tendenza negativa, la quale, perdura ormai da due mesi. E mercoledì al ‘Civitelle’ arriva il Giulianova che precede i granata in classifica. Si tratta della classica gara da dentro o fuori. Al match di recupero contro i giallorossi, sono aggrappate le residue speranze di agganciare la zona play-out che di domenica in domenica si allontana. Una cosa è certa: se sul risultato finale dovessero pensare episodi come quello del gol irregolare di Gallo, il tutto si complica.

Vince di misura (1-0) il Campobasso che batte il Castelfidardo e continua a mantenere la prima posizione. Il gol vittoria è stato siglato da Dalmazzi. Ferma ai box l’altra molisana, il Vastogirardi, la cui sfida contro il Pineto è stata rinviata a causa di casi Covid tra le fila della formazione adriatica.

Le proteste dei giocatori dell’Agnonese al gol di Gallo

Il tabellino

San Nicolò-Notaresco – Ol. Agnonese 2-0

Reti: 25′ Gallo, 65′ Banegas



SN Notaresco: Shiba, Bianciardi, Marchionni (76’ Mancini), Frulla (87’ Massarotti), Ribeiro Dos Santos, Banegas (76’ Cancelli), Sorrini, Simoncini, Montuori (87’ Di Stefano), Gallo, Palumbo (76’ Paganin). All.: Epifani.

Ol. Agnonese: Caputo, Vespa, Alfarano, Grazioso (62’ Barbato), Tinti, Nikolopoulos, Buono (76’ Di Lollo), Pejic, Haberkon, Sosa, Bottalico (69’ Ferri). All.: Di Rosa

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia (Tagliafierro–D’Anna)

Note: gara disputata a porte chiuse. Ammoniti: Sorrini, Vespa, Alfarano, Grazioso,Pejic

Tutti i risultati della III giornata di ritorno: Notaresco – Agnonese 2-0; Campobasso-Castelfidardo 1-0; Vastogirardi-Pineto (rinviata); Recanatese – Giulianova 3-2; Vastese-Fiuggi 2-2; Castelnuovo – Aprilia 3-2; Albalonga-Porto Sant’Elpidio 2-1; Matese-Montegiorgio 2-1; Tolentino-Rieti 1-0.

La nuova classifica: Campobasso** 42, Notaresco** 38, Castelnuovo* 37, Albalonga 32, Vastogirardi** 30, Castelfidardo* 29, Vastese 27, Rieti* 25, Recanatese**** 25, Tolentino*** 24, Matese**** 23, Aprilia* 22, Montegiorgio**** 21, Fiuggi** 20, Pineto*******17, Giulianova ** 10, Agnonese***, Porto Sant’Elpidio*** 3. (ogni asterisco una gara in meno).