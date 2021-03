Tamponi antigenici, quattro nuovi positivi a Belmonte del Sannio

Cinquantasette tamponi rapidi e quattro nuovi positivi. E’ il bilancio dello screening voluto dall’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio in collaborazione con la Croce Rossa di Isernia per monitorare il contagio in paese.

In piazza Risorgimento, questa mattina, all’interno di una tenda, i volontari della Croce Rossa hanno effettuato 57 tamponi antigenici e rilevato quattro casi positivi al Covid. L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione guidata da Anita Di Primio all’indomani degli 11 casi registrati dall’Asrem a seguito di tamponi molecolari. Naturalmente i quattro nuovi casi nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone molecolare.

Nel frattempo a Palazzo San Francesco, ad Agnone, si è conclusa la due giorni di vaccinazione agli over 80. In tutto 240 le dosi inoculate ad anziani di tutto il territorio altomolisano.

Le operazioni sono state seguite da vicino dagli uomini della Protezione civile – nucleo di Agnone e dal sindaco Daniele Saia. Il personale impegnato ha visto tre medici volontari (Giovanni Di Nucci, Gelsomino De Vita e Piero Pescetelli) e diversi infermieri dell’ospedale ‘Caracciolo’. La campagna vaccinale dovrebbe proseguire nel fine settimana prossima.