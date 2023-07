Calcio: Antonio Dell’Oglio lascia l’Agnonese e dice sì al Miglianico-Lanciano dove ritrova il diesse D’Ottavio

Le dimissioni del presidente, Mario Russo e quelle del direttivo dell’Olympia Agnonese, alle prese con una crisi societaria senza precedenti, la probabile causa del divorzio tra i granata e Antonio Dell’Oglio che nell’ultima stagione ha vestito i panni di vice allenatore nonché di responsabile del settore giovanile. Il futuro assai incerto del sodalizio altomolisano e una nuova esperienza, avrebbero spinto l’ex calciatore di Ascoli e Fiorentina a raggiungere l’accordo con il Miglianico-Lanciano Fc, (Promozione abruzzese) dove ritrova il direttore sportivo Nicola D’Ottavio che sta allestendo un squadra che punta a vincere il torneo. Lo si apprende dal sito sportabruzzo.com.

“In attesa di rinforzare l’organico, il Miglianico-Lanciano Fc – si legge in un comunicato stampa diramato dalla società – è pronto ad annunciare una figura di assoluto spessore nello staff tecnico. Se sin dal giorno della presentazione del nuovo progetto era stato indicato il classe ’88 Matteo Fasciani come allenatore (sarà la sua prima esperienza dopo la gavetta da vice) al suo fianco potrà contare su un elemento umile e soprattutto preparato. Nelle ultime ore il direttore sportivo Nicola D’Ottavio ha avuto il sì da Antonio Dell’Oglio, milanese di nascita ma negli ultimi anni diviso tra Puglia e Molise. Lo staff tecnico – cocnlude la nota – sarà completato dal preparatore dei portieri Luca Di Toro e Stefano Di Crescenzo, confermato come preparatore atletico”.