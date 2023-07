Migranti, inaugurate le strutture di Pietrabbondante e Vastogirardi. La Prefetto: «Stranieri per scongiurare lo spopolamento»

Alla presenza del Prefetto di Isernia, Franca Tancredi e del Questore, Vincenzo Macrì, si è

svolta la cerimonia di inaugurazione degli immobili, ubicati nei Comuni di Vastogirardi e

Pietrabbondante, destinati all’accoglienza dei cittadini stranieri regolari, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria.

I progetti, entrambi finanziati nell’ambito dell’Avviso P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) Legalità 2014/2020 – Asse 7 – Linea di azione 7.1.1. a titolarità del Ministero dell’Interno, si inseriscono nel sistema di accoglienza diffusa promosso sull’intero territorio nazionale dal Ministero stesso, con lo scopo di rendere maggiormente sostenibile il peso dell’accoglienza e dell’integrazione da parte degli Enti Locali.

Entrambe le unità abitative, dotate di tutti i comfort necessari, risultano adatte all’inserimento di nuclei familiari e rispondono alle esigenze di accoglienza ed integrazione sociale e lavorativa previste dal bando.

Il Prefetto Tancredi ha espresso grande soddisfazione per l’impegno profuso dai sindaci altomolisani Luigino Rosato e Antonio Di Pasquo, «che hanno dimostrato sensibilità ed attenzione per il miglioramento dell’accoglienza e dell’inclusione dei migranti, ma anche elevato senso di lungimiranza per il proprio territorio che, nei cittadini stranieri, potrebbe trovare la chiave di volta per scongiurare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne ».