Calcio, colpo grosso dell’Agnonese: preso l’attaccante finlandese Kingsley Kwasi Kwaw (video)

Colpo di mercato dell’Olympia Agnonese nella massima serie regionale. La società del presidente Mario Russo si è aggiudicata le prestazioni di un attaccante dal grande potenziale: il finlandese Kingsley Kwasi Kwaw. Classe 2006, Kwasi, in un recente passato, ha mostrato il suo potenziale esordendo nella nazionale finlandese Under 16 con la quale, alla seconda presenza, ha messo a segno una rete nel match contro l’Islanda. L’operazione è stata resa possibile grazie agli ottimi rapporti del club granata, in particolare del direttore generale Pino Verdile e del presidente Russo, con l’architetto Francesco Lomastro e con il talent scout, Tommaso Zazzi che ha proposto il promettente centravanti alla società molisana.

Il gol con la nazionale under 16 finlandese

“L’obiettivo – affermano gli agenti del calciatore – è di farlo crescere sotto la guida del tecnico Antonio Dell’Oglio”. L’arrivo di Kingsley Kwasi Kwaw segna un passo importante per la società del Grifo impegnata nella valorizzazione dei giovani, con la speranza che l’ultimo arrivato possa emergere quanto prima nel calcio professionistico. L’attaccante finlandese sbarcherà in Italia martedì 19 novembre per unirsi alla squadra con la quale ha già affrontato un periodo di prova mettendo in luce doti tecniche, fisiche e caratteriali. Il debutto ufficiale è previsto per domenica 24 novembre, quando l’Olympia affronterà in casa il San Pietro in Valle.

Al Civitelle durante il periodo di prova