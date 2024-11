La Biblioteca “Giuseppe Bolino” del Consiglio regionale dell’Abruzzo organizza per giovedì 14 novembre, alle ore 16.30, nella Navata di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, l’evento il “Il lavoro agile come strumento per il ripopolamento dei piccoli Comuni dell’Abruzzo”.

Si tratterà di un confronto a due a partire dalle intuizioni contenute nel libro, “Lo smart working tra la libertà degli antichi e quella dei moderni” (ed. Rubbettino), che vedrà dibattere l’autore, Francesco Maria Spanò, direttore delle risorse umane dell’università LUISS Guido Carli e il presidente dell’ARAN, Antonio Naddeo, vertice dell’Agenzia italiana che rappresenta legalmente le Pubbliche Amministrazioni italiane nella contrattazione collettiva nazionale. Interverrà il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, che fornirà un contributo sui possibili percorsi normativi utili a favorire lo sviluppo e la rinascita dei borghi d’Abruzzo.