Calcio Eccellenza, colpo di scena in casa Olympia Agnonese: il tecnico Mario Fusaro si è dimesso

Mario Fusaro non è più l’allenatore dell’Olympia Agnonese (Eccellenza molisana). All’indomani della rocambolesca sconfitta rimediata al ‘Civitelle’ contro il Campomarino, il tecnico granata ha rassegnato le proprie dimissioni motivate da “problemi personali”.

Nel pomeriggio odierno la dirigenza presieduta da Mario Russo, dopo un summit nella sede di viale Castelnuovo, ha preso atto della decisione. “A nome dell’intera società – le telegrafiche parole di Russo – a Fusaro va il ringraziamento per il buon lavoro svolto e l’augurio di un cammino professionale ricco di soddisfazioni”.

Nella scorsa stagione, insieme al vice e preparatore atletico Antonio Dell’Oglio, Fusaro ha guidato i Grifoni ad una salvezza tranquilla. Nel campionato in corso lo score per il tecnico altomolisano parla di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte per un totale di 11 punti con l’Olympia poco sopra la zona play-out. Il club granata è già alla ricerca del sostituto. L’identikit tracciato è quello di un allenatore esperto e che al tempo stesso possa valorizzare al meglio i tanti giovani della rosa.

Due i nomi in lizza: l’ex Bojano, Carmelo Giuffrè e Candido Bucci con esperienze sulla panchina dell’Olympia (serie D) e dei Donkeys (Promozione molisana). Il tutto accade all’inizio della settimana che separa l’Agnonese dalla difficile trasferta sul rettangolo della capolista Alto Casertano.

L’attuale classifica del campionato di Eccellenza molisana: Alto Casertano 30, Isernia 26, Castel di Sangro 19, Sesto Campano 17, Polisportiva Fortore 15, Venafro, Ripalimosani, Turris 13, Agnonese, Gioiese 11, Guglionesi, San Pietro in Valle 10, Campomarino 9, Cliternina 8, Difesa Grande Termoli 7, Bojano 5.