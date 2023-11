Scontro sulla fondovalle Sangro, due feriti in ospedale: uno di Ateleta, l’altro di Pescopennataro

L’impatto è stato molto violento, stando almeno alle condizioni in cui sono ridotte le autovetture, ma per fortuna i due conducenti, sia pure rimasti feriti, non sono in pericolo di vita. L’impatto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23,30, anche se la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore.

Ad entrare in collisione, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, una Audi A3 e una Lancia Delta. L’incidente si è verificato sulla fondovalle Sangro, nei pressi dello svincolo per San Pietro Avellana e l’Alto Molise.

Sul posto, per estrarre i feriti dalle lamiere contorte delle autovetture, i Vigili del fuoco di Castel di Sangro e del distaccamento di Agnone. I due uomini alla guida, uno di Ateleta e l’altro di Pescopennataro, rimasti entrambi feriti a causa dell’impatto, sono stati affidati al personale del 118 e trasferiti presso gli ospedali di Agnone e Isernia per le cure del caso. Le loro condizioni, stando alle indiscrezioni circolate, non sono considerate gravi.