Mastro Nicola Gamberale, falegname a 90 anni: la storia raccontata da Buongiorno Regione su Rai 3

L’età non ferma la passione per la lavorazione del legno. Un amore iniziato in adolescenza e che ancora oggi continua a 90 anni. La bottega in viale Vittorio Veneto, l’odore della segatura, il camice,gli attrezzi e quella manualità artigiana che, in alcuni casi, arriva a prendere forma di arte. E’ la storia raccontata da Buongiorno Regione, appuntamento fisso della Tgr Molise in onda ogni mattina alle 7,30, da Nicola Gamberale, falegname di Agnone, classe 1933. Ai microfoni di Pasquale Bartolomeo, mastro Nicola snocciola aneddoti, trucchi del mestiere, ma anche i sacrifici fatti quando si traferì in Germania da emigrante.

https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2023/11/nicola-gamberale-falegname-per-passione-a-90-anni–6dd689a8-52f8-4448-b1b2-9f683cb1fe8e.html?nxtep

Ed ancora i manifesti attaccati per il Pci, il richiamo della madre Patria e non da ultima la confessione “su un mestiere che nessuno vuole fare più”. Tifosissimo dell’Agnonese, cosa che tiene a rimarcare, Nicola Gamberale discende da una famiglia di falegnami risalente alla metà del 1600. Ad oggi il suo resta un hobby dopo avergli dato da mangiare e la possibilità di farsi una famiglia. “Fino a quando il Signore me lo consentirà, scenderò in bottega”. Un esempio per i giovani che tuttavia non hanno alcuna intenzione di avvicinarsi ad un antico lavoro che sa regalare emozioni.