Eccellenza, goleada Agnonese e -1 dal terzo posto. In D scivolone del Vastogirardi

Goleada dell’Olympia Agnonese che tiene accesa la possibilità di centrare la terza posizione e di conseguenza disputare la semifinale play-off tra le mura amiche. Decisivi gli ultimi 90 minuti da gioco con gli altomolisani che si recano sul campo della retrocessa Volturnia e il Campodipietra, avanti di una lunghezza, che ospita l’Aurora Ururi. Nel pomeriggio l’undici di D’Ambrosio rifila 8 reti alla malcapitata Polisportiva Gambatesa. In gol D’Aguanno (tripletta), Scorza, Pizzulli, Kone, Picozzi e Di Ciocco. Una vittoria schiacciante che giocatori e società hanno dedicato al responsabile dell’area tecnica Alessio D’Ottavio che oggi ha festeggiato il compleanno.

Alessio D’Ottavio, responsabile dell’area tecnica

In serie D brutto scivolone del Vastogirardi, che nel recupero contro il Montegiorgio, cade per due reti a zero e rimette in discussione i piani salvezza. La rosa di Fabio Prosperi, con una gara ancora da recuperare, viene raggiunta proprio dai marchigiani al quint’ultimo posto. Per evitare la lotteria play-out, fondamentale il match con il Porto d’Ascoli atteso domenica 8 maggio al ‘Di Tella’.

Tutti i risultati della penultima giornata di Eccellenza: Venafro-Sesto Campano 2-1 (giocata sabato); Altilia- Termoli 0-18; Ururi-Guglionesi 2-1; Bojano-Volturnia 3-3; Castel di Sangro-Campobasso 1919 1-2; Cliternina – Isernia 0-6; Agnonese – Pol. Gambatesa 8-0; Pietramontecorvino – Campodipietra 4-3.

La classifica: Termoli (promosso in D) 78, Isernia 70, Campodipietra 66, Agnonese 65, Venafro 58, Sesto Campano 48, Pietramontecorvino 44, Guglionesi 41, Ururi 40, Gambatesa 34, Bojano 33, Campobasso 1919 29, Castel di Sangro, Cliternina 22, Volturnia 16, Altilia (-2) 1.