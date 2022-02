Calcio: lampo di Picozzi e l’Agnonese sbanca Bojano,Vastogirardi ok con il Notaresco

Settima vittoria consecutiva per l’Olympia Agnonese che grazie ad un gol dell’ex di turno, Crescenzo Picozzi (quattordicesimo gol stagionale) sbanca il rettangolo di Bojano e resta prima in classifica in coabitazione con il Termoli, a sua volta vittorioso sul Venafro. Nella 19^ giornata del campionato di Eccellenza, i ragazzi di Michele D’Ambrosio sfoderano una prova di grande maturità e malgrado le assenze centrano tre punti pesantissimi.

L’esultanza dei granata dopo il gol di Picozzi al 34′ del primo tempo

Davanti agli occhi attenti del presidente Mario Russo, del ds Paolo Scampamorte e del responsabile dell’area tecnica, Alessio D’Ottavio, i granata superano a pieni voti la prima trasferta, delle due consecutive in programma da calendario, e confermano di potersi giocare la vittoria del torneo fino in fondo. In terra matesina, ancora una volta, prestazione granitica da parte del pacchetto difensivo che ha subito poco o niente gli attacchi dei locali. Ora sotto con il derby di Venafro che nel pomeriggio ha sfiorato la grande impresa al ‘Cannarsa’. Nell’altro big – match di giornata affermazione dell’Isernia sul Campodipietra con i campobassani che scivolano al terzo posto.

In serie D pronto riscatto del Vastogirardi che impone la legge del più forte al Notaresco con Guadalupi e il solito Michele Guida (16 reti in stagione).

Tutti i risultati della 19^ giornata di Eccellenza: Volturnia – Ururi 0-0; Gambatesa-Guglionesi 3-2; Isernia – Campodipietra 2-0; Castel di Sangro – Cliternina 4-3; Termoli – Venafro 1-0; Bojano – Agnonese 0-1; Sesto Campano – Altilia 15-1; Campobasso 1919 – Pietramontecorvino 0-1.

La nuova classifica: Agnonese, Termoli* (-1) 48, Isernia 44, Campodipietra 43, Venafro 35, Sesto Campano 34, Guglionesi* 27, Ururi 26, Bojano 25, Pietramontecorvino, Gambatesa 22, Campobasso 1919 18, Cliternina, Volturnia 15, Castel di Sangro 12, Altilia 3. * una gara in meno

Serie D, i risultati della 21^ giornata



Castelnuovo Vomano-Castelfidardo 2-1 (18’ Bracciatelli, 51’ Sparvoli, 58’ D’Egidio)

Fano-Chieti 0-1 (29’ Fabrizi)

Fiuggi-Montegiorgio 0-3 (13’ Perpepaj, 45’ Marchionni, 47’ Marchionni)

Nereto-Tolentino 2-2 (18’ Boito, 35’ Padovani, 54’ Montano, 84’ Zammarchi)

Porto d’Ascoli-Samb 2-3 (2’ Peroni, 27’ Verdesi, 53’ Evangelisti, 62’ Fall, 66’ Cardella)

Recanatese-Alto Casertano 6-0 (18’ Giampaolo, 37’ Sbaffo, 47’ Sbaffo, 48’ Minnozzi, 78’ Defendi, 92’ Sbaffo)

Trastevere-Pineto 0-2 (30’ Barlafante, 82’ Minincleri)

Vastese-Matese 1-3 (34’ Alessandro, 84’ Galesio, 92’ su rigore Galesio, 97’ Napoletano)

Vastogirardi-Notaresco 2-0 (35’ Guadalupi, 55’ Guida)

La nuova classifica: Recanatese 44, Trastevere 39, Fiuggi 35, Pineto 35, Chieti 33, Porto d’Ascoli 33, Vastogirardi 32, Tolentino, Vastese, Notaresco 32, Matese, Samb 29, Montegiorgio 28, Fano 23, Castelnuovo, Castelfidardo 23, Nereto 12, Alto Casertano 3