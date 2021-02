Calcio, parte da Piedimonte Matese la nuova stagione dell’Olympia targata Russo

Parte da Piedimonte Matese la rincorsa alla salvezza dell’Olympia Agnonese targata Mario Russo, nuovo numero uno del club. Contro l’undici allenato dall’ex Corrado Urbano reduce dal blitz di Vastogirardi, gli altomolisani sono chiamati ad interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive. Per farlo al Civitelle sono arrivati calciatori di esperienza che nel pomeriggio saranno a disposizione del tecnico Andrea Liguori.

Jacopo Ferri, ultimo colpo di mercato dell’Olympia targata Russo

Inoltre nella giornata di ieri ha firmato pure Jacopo Ferri, ala destra, classe 1995, ex Carpi. Dunque, oggi, l’Agnonese ha uomini e potenzialità per risollevarsi dall’ultimo posto in classifica. Compito questo che ora spetterà al tecnico Liguori e all’undici che scenderà sul campo. Allo stadio “Pasqualino Ferrante” annunciato l’esordio dei difensori Lamacchia e Nikolopoulos, mentre in attacco facile prevedere il tandem tutto argentino Sosa–Haberkon che sarà supportato dall’estroso Andrea Bottalico.

Tra i titolari dovrebbe esserci anche l’agnonese Lucio Di Lollo che ha superato i problemi muscolari i quali lo hanno relegato in panchina nelle ultime apparizioni. Inoltre c’è grande attesa per vedere in azione Leo Grazioso, centrocampista ex Campobasso che a Monte San Giusto ha disputato qualche scampolo di gara. Oltre al tecnico Urbano, tra le fila del Matese gli ex Luca Cassese e Alexander Kuzmanovic.

La gara F.C.Matese – O.Agnonese sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della società campana a partire dalle ore 14.10.

Arbitro della contesa Daniele Giuseppe Cannata di Faenza che verrà coadiuvato da Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Salvatore Damiano di Trapani. Fischio d’inizio alle ore 14,30.

Gli altri incontri della I giornata di ritorno: Castelfidardo-Montegiorgio; Castelnuovo Vomano-Fiuggi; Campobasso-Aprilia; Albalonga-Recanatese; Tolentino-Porto Sant’Elpidio; Vastese – Rieti 0-0 (giocata ieri); Vastogirardi – Giulianova.