Calcio serie D, il Campobasso torna in C e grida grazie Termoli. Il Vastogirardi retrocede in Eccellenza

Il Molise torna ad avere una squadra tra i professionisti. Il Campobasso espugna l’Angelini di Chieti (0-2) e, complice il pareggio de L’Aquila a Termoli (0-0), viene promosso matematicamente in serie C. A novanta minuti dal termine del campionato di serie D, i Lupi vantano quattro punti in più sugli abruzzesi. Dunque, domenica prossima, inifluente il responso contro il Termoli, che nel frattempo ottiene una meritata salvezza al ‘Cannarsa’.

Nel capoluogo di regione scoppia la festa grande per il ritorno dei rossoblù in Lega Pro. Dopo cinque anni abbandona la quarta serie il Vastogirardi che perde malamente al ‘Di Tella’ lo scontro diretto contro il Tivoli (1-4).

In Eccellenza l’Olympia Agnonese esce sonoramente sconfitta dal confronto al Civitelle con l’Isernia (2-4), già promossa in serie D, e rimanda a domenica prossima le residue speranze di accedere ai play-out. A Termoli, contro il Difesa Grande, ai granata, infatti, servirà vincere e sperare in risultati negativi di Bojano, che si reca a Isernia, della Cliternina, che ospita la vice capolista Alto Casertano, e del Campomarino in trasferta a Ripalimosani.