Nel pomeriggio di ieri un’autovettura, probabilmente per un guasto, è stata avvolta dalle fiamme mentre era in sosta lungo una strada interna di Monteroduni. Per circoscrivere l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Isernia che hanno domato le fiamme ed evitato la propagazione e dunque danni a terzi. Il conducente del veicolo ne è uscito per fortuna illeso.