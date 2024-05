Rilevatori per censimento, bando in scadenza: il Comune di Agnone cerca dodici collaboratori

Il Comune di Agnone rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di dodici incarichi di rilevatore per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione 2024.

«La domanda di partecipazione, redatta su apposito modello disponibile sul sito www.comune.agnone.is.it o presso l’Ufficio Comunale di Censimento, dovrà pervenire entro il 2 maggio 2024 tramite: consegna all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e martedì/giovedì dalle 16 alle 18; raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio di Censimento; posta elettronica certificata all’indirizzo a comune.agnone@legalmail.it oppure sulla email comune.agnone@legalmail.it con allegata domanda firmata digitalmente. – spiegano dagli uffici preposti del Comune – La domanda deve essere corredata da fotocopia del documento di identità».

Questi i requisiti per avanzare la propria candidatura: età non inferiore ai 18 anni; possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o equipollente (per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al loro riconoscimento secondo le vigenti disposizioni in materia); avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o un regolare permesso di soggiorno, purché con una adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; godere dei diritti civili e politici e non aver subito condanne penali; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici oltre ovviamente alla disponibilità agli spostamenti, con mezzi propri e a proprie spese, in qualsiasi zona del Comune per raggiungere le famiglie da sottoporre ad intervista.