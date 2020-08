Calcio serie D, Melloni ottimista: “L’Agnonese parteciperà al torneo”

“Parteciperemo al campionato di serie D”. I tifosi dell’Olympia Agnonese possono tirare un sospiro di sollievo. “Ma con i nostri tempi perché vogliamo vederci chiaro”, spiega Antonio Melloni, uno dei dirigenti storici del club.

Nelle scorse ore la società si è riunita. C’era anche il presidente dimissionario Marco Colaizzo che con molta probabilità verrà nominato presidente onorario. La carica più importante, quella di presidente ovviamente, finirà invece proprio ad Antonio Melloni che nei momenti di difficoltà c’è sempre. Colaizzo garantirà un importante sostegno economico, sarà il main sponsor del club ma non potrà assicurare lo stesso impegno delle scorse stagioni.

“Stiamo lavorando a fari spenti – spiega Melloni – siamo in contatto con allenatori e giocatori. Ma per il momento preferiamo temporeggiare. Perché? Vogliamo maggiori rassicurazioni sul protocollo anti covid. E’ una cosa seria, non possiamo prenderla sotto gamba. Non vorremmo diventare gli untori dell’alto Molise. Per questo siamo in attesa che il tutto sia più chiaro e lineare. Ci sono responsabilità ben precise che non possono essere prese con leggerezza. Sappiamo di essere in ritardi rispetto agli altri, ma siamo convinti di avere ancora margine per poter intervenire. Ripeto, stiamo lavorando ma prima di partire vogliamo avere maggiori certezze”.

Il progetto sarà quello annunciato da Primo Piano Molise nei giorni scorsi: “Un tecnico giovane – conclude Melloni – e una squadra con un’età media molto bassa con tanti ragazzi in rosa. L’Agnonese ripartirà da questo genere di figure. Non aspettatevi nomi altisonanti, ma ragazzi determinati con tanta voglia di lottare per provare a centrare la salvezza”.

Dunque non resta che attendere e sperare che il miracolo si avveri anche questa volta.

