Scuola, Testamento: “Al Molise 4 mln di euro per assunzione personale”

È stato pubblicato il Decreto interministeriale di riparto delle risorse previste nel decreto Rilancio che istituiva il “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19” da 977,6 milioni di euro, presso il Ministero dell’Istruzione, per la ripartenza e con l’obiettivo di contenere il rischio sanitario.

A darne notizia con un post su Facebook la portavoce alla Camera dei Deputati del MoVimento 5 Stelle Rosa Alba Testamento.

Questi fondi – spiega – verranno utilizzati, tramite gli Uffici Scolastici Regionali, per l’organico aggiuntivo, l’assunzione, cioè, di personale docente e ATA a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/2021.

Pubblicato, anche, sul sito del Ministero dell’Istruzione, l’avviso pubblico per accedere ai 70 milioni di euro destinati agli Enti Locali dal decreto Agosto per l’affitto di spazi e per l’acquisto, il noleggio o il leasing di strutture temporanee da utilizzare per le attività didattiche, per garantire il distanziamento e, dunque, la sicurezza di studentesse, studenti e personale scolastico.

La notizia e la quantificazione totale delle risorse – prosegue nella nota inviata alla stampa Testamento – sono già state rese note nelle scorse settimane, durante l’approvazione del decreto, periodo nel quale gli Enti Locali hanno già potuto cominciare a lavorare per individuare ulteriori soluzioni.

Con i finanziamenti ricevuti sarà possibile non solo pagare gli spazi, ma anche i lavori di adattamento alle esigenze didattiche.

La riapertura delle scuole a settembre “è una priorità assoluta del Governo e richiede la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, nell’ambito delle rispettive competenze” ha ricordato la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che in questi giorni ha scritto una lettera inviata agli Enti Locali per annunciare l’apertura dell’Avviso e chiamarli a “un ultimo ma importante e decisivo sforzo a collaborare” con i dirigenti scolastici e gli Uffici Scolastici Regionali. “Il Ministero dell’Istruzione – ha sottolineato la Ministra – ha supportato e continuerà a supportare tutte le azioni necessarie, nel rispetto delle competenze di ciascuno”, confidando “nella sinergica collaborazione di tutti i soggetti coinvolti”.

