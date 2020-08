Calcio serie D, panchina Agnonese: ballottaggio Esposito – Liguori

L’Olympia Agnonese ad un passo dall’ufficializzare il nuovo tecnico che siederà sulla panchina dei granata. A riguardo decisiva la settimana entrante. Negli ultimi giorni, infatti, la dirigenza di viale Castelnuovo ha valutato molteplici opportunità. Inutile ribadire come l’identikit del nuovo allenatore è quello che sarà capace di coniugare una politica di austerity economica e al tempo stesso percorrere la strada che porti a valorizzare elementi con fame di rivalsa e giovani dalle belle speranze. In questa ottica ascoltati diversi tecnici del panorama di serie D.

Andrea Liguori, ex allenatore dell’Avezzano Calcio

A tirare le somme in pole position ci sarebbero Raffaele Esposito, classe ’79, ex guida di Casertana e Pomigliano d’Arco e Andrea Liguori, classe ’75, volto noto del girone F visto che ha allenato l’Avezzano Calcio. Nel curriculum dei due si annotano esperienze al fianco di Eziolino Capuano (Arezzo), vedi Esposito, e con l’ex Milan Marco Simone (Losanna) per quanto riguarda Liguori. Con moltissime probabilità uno dei due sarà il prossimo allenatore del Grifone alla quattordicesima stagione consecutiva in quarta serie. Intanto trapelano novità anche sul fronte societario dove Antonio Melloni, storica bandiera del club altomolisano, sarebbe ad un passo dall’investitura a presidente con la benedizione del dimissionario Marco Colaizzo, il quale, a sua volta, potrebbe rivestire la carica di presidente onorario. Nel frattempo continua senza sosta il lavoro dei dirigenti Fernando Sica, Gelsomino De Vita, Beppy Marinelli, Franco Paolantonio e Giuseppe Di Pietro impegnati in prima persona a dare un assetto al nuovo progetto, che nonostante le numerosissime difficoltà, vuole proseguire l’avventura nel torneo Interregionale.