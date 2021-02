Calcio serie D, pokerissimo del Campobasso nel derby con l’Agnonese

Come da pronostico il Campobassoespugna il ‘Civitelle’ e prosegue la sua cavalcata verso la serie C. Tutto facile, finanche troppo, per l’undici di mister Mirko Cudini che dopo appena 15 minuti si trova avanti di due reti grazie alla doppietta del baby Vitali (classe ’02). A chiudere virtualmente i giochi ci pensa Candellori che sul finale di primo tempo cala il tris. La ripresa si apre con l’identico canovaccio e l’ex Esposito trasforma un calcio di rigore che porta a quattro le marcature dei lupi.

In casa granata la notizia del giorno è certamente l’aver interrotto la crisi di astinenza da gol che perdurava da oltre 700 minuti. Così un’autorete di Sbardella e una marcatura di Sosa illudevano gli altomolisani che issavano definitivamente bandiera bianca al pokerissimo di Rossetti alla sua seconda realizzazione dopo quella di sette giorni fa all’Aprilia. Nonostante la pesante sconfitta l’Agnonese ha dimostrato di essere ancora una squadra viva. Tuttavia per agganciarsi ai treno play-out bisognerà iniziare a fare punti a partire da domenica quando i granata saranno di scena a Notaresco. Vittoria secca anche per il Vastogirardi che a Porto Sant’Elpidio ha la meglio sui padroni di casa per 3 a 0. In gol l’ex Agnonese, Maniscalchi, Salatino e Minchillo.

Il tabellino

Olympia Agnonese – Città di Campobasso 2-5

Reti: 3′ e 15′ Vitali, 37′ Candellori, 48′ rig. Esposito, 53′ aut. Sbardella (A), 61′ Sosa (A), 63′ Rossetti.

Olympia Agnonese: Caputo, Vespa, Alfarano (82′ Padovani), Di Lollo (57′ Barbato), Nikolopoulos, Bottalico (68′ Amozu), Pejic, Haberkon, Sosa, Ferri (46′ Buono). All.: Fusaro

Campobasso: Raccichini, Martino (50′ Fabriani), Vanzan, Ladu, Menna, Sbardella, Tenkorang, Candellori (54′ Bontà), Rossetti (70′ Cogliati), Esposito (53′ Di Domenicantonio), Vitali (83′ Fruscella). All.: Cudini

Arbitro: Maccarini di Arezzo

Note: gara disputata a porte chiuse. Ammoniti: Bottalico, Sosa, Di Lollo, Fabriani, Rossetti.

Tutti i risultati della XIX giornata: Rieti-Notaresco 2-3; Recanatese-Tolentino (sospesa per infortunio all’arbitro sul risultato di 1-0 per i locali); Giulianova-Vastese 1-1; Pineto-Castelnuovo (rinviata); Agnonse-Campobasso 2-5; Montegiorgio-Albalonga 0-0; Fiuggi-Matese 0-1; Porto Sant’Elpidio-Vastogirardi 0-3; Aprilia-Castelfidardo 1-1.