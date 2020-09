«Calunnie e ostracismo contro di me», Delli Quadri si dimette dal circolo “San Pio”

Enzo Delli Quadri si dimette da presidente del circolo di conversazione “San Pio” perché teme «l’ostracismo» della nuova amministrazione comunale. E’ quello che si legge nella lettera ai soci del circolo culturale agnonese siglata appunto dal presidente e fondatore Enzo Delli Quadri.

«Comunico le mie dimissioni irrevocabili da presidente di questo circolo. – si legga nella nota – Potrei cavarmela con i soliti banali motivi personali, ma voi avete il diritto e io il dovere di essere trasparente e indicare con precisione le motivazioni che mi inducono a questa scelta. La prima, inconfutabile, risiede nella mia dimostrata incapacità, lo confesso, di non aver saputo coinvolgere la comunità di Agnone attorno alle azioni del nostro circolo. Decine e decine di iniziative culturali e ludiche che hanno avuto un riscontro molto deludente. La partecipazione è sempre stata ridotta e poco sentita. La seconda, – aggiunge il presidente dimissionario – risiede nello scarso coinvolgimento, salvo un modestissimo contributo finanziario, dell’istituzione comunale alle esigenze della comunità degli anziani che frequenta il circolo. In oltre un anno non abbiamo mai ricevuto una visita spontanea degli assessori del Comune. – protesta Delli Quadri, rivolgendosi evidentemente alla precedente amministrazione guidata da Lorenzo Marcovecchio, quella andata a casa prima del tempo – La terza risiede nel previsto ostracismo che la nuova amministrazione – quella appena eletta e capitanata da Daniele Saia – potrebbe infliggere al circolo permanendo la mia presidenza, considerate le calunnie che, prima del voto, mi sono state rivolte a causa delle mie idee politiche».

Mario Petrecca, appena eletto in Consiglio comunale

Calunnie prima e un previsto ostracismo da parte dell’amministrazione Saia nei confronti del circolo qualora permanesse Delli Quadri alla presidenza. Questa è la posizione netta presa dall’ex manager. Intanto, proprio dall’amministrazione appena eletta, arriva un segnale di distensione. Pare infatti che l’eletto Mario Petrecca, nome noto da decenni nel campo della Protezione civile, abbia tentato un approccio conciliante con lo stesso Delli Quadri. Quest’ultimo avrebbe chiesto garanzie di concretezza.

«Come ultimo atto – chiude la nota di Delli Quadri – convoco l’assemblea dei soci per il 29 settembre alle ore 17 in prima convocazione e alle 18 in seconda, con il seguente ordine del giorno: comunicazioni presidente; bilancio pre-consuntivo 2020; dimissioni e deliberazioni conseguenti con eventuale nomina del nuovo presidente o reggenza del vicepresidente o di consigliere direttivo pro tempore in attesa di eventi».