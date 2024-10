Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate gratuite in tutta Italia

Il Molise partecipa alla 6a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche con focus specifici sulla natura e la sua biodiversità, le tematiche dell’economia circolare e del turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e sapori delle tradizioni locali.

Cammina Natura è realizzata con Rai Pubblica Utilità – Media Partner, il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Touring Club Italiano, Legambiente, Pefc Italia, Trip&Trek (l’App per amanti delle escursioni) e il sostegno di Marsh.

Il presidente AIGAE, Guglielmo Ruggiero, propone per il 27 ottobre “Storie di uomini e di pietre“, passeggiata alla scoperta delle pietre antiche che sapientemente disposte danno vita ad antiche vie murate ed a rifugi – le pagliare – che il tempo non consuma. Un percorso nel versante molisano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

«La nostra associazione anche quest’anno ha messo in campo con entusiasmo e generosità la propria esperienza e professionalità per far conoscere al grande pubblico le bellezze naturali e culturali del nostro paese. – dichiara Ruggiero – Una occasione per far conoscere il ruolo prezioso svolto dalle guide professioniste nei territori, per lo sviluppo dell’eco-turismo e la salvaguardia di aree a volte poco conosciute».

Per info e dettagli per le escursioni cliccare qui.

AIGAE è attiva dal 1992, circa 150mila escursioni l’anno e 20 coordinamenti territoriali, oltre 3500 guide associate in tutta Italia, fra cui 783 Guide Parco, 650 anche accompagnatrici turistiche, 55 Guide speleologiche e 17 Guide vulcanologiche.

Aigae è componente dell’Osservatorio Nazionale Turismo Verde, del COLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), di Federparchi ed è partner di numerose aree protette.