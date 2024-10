Prelievo selettivo del cervo, il Tar respinge il ricorso degli animalisti e non concede la sospensiva

Il Tribunale regionale amministrativo dell’Abruzzo non ha concesso la sospensiva, respingendo il ricorso presentato dalle sigle animaliste in relazione alla autorizzazione della Regione Abruzzo al prelievo selettivo, circoscritto in alcune zone precise, della specie cervo. Ne dà notizia l’avvocato Michele Pezone che, insieme al collega Francesco Paolo Febbo, ha difeso le associazioni WWF Italia, LNDC Animal Protection e LAV.

Correlati