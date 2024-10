Proteggi la tua salute, l’assessore Verì lancia la campagna antinfluenzale

“Un’appropriata prevenzione passa anche attraverso percorsi vaccinali tempestivi, in particolare per pazienti fragili e gli anziani che richiedono particolare attenzione. La vaccinazione è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze”.

È quanto dichiara l’assessore regionale, Nicoletta Verì, nell’annunciare l’avvio della campagna vaccinale “Scegli il vaccino contro l’influenza. Proteggi la tua salute”, previsto per domani 10 ottobre, promosso dalla Regione Abruzzo in collaborazione con le ASL territoriali, secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute pubblica. L’iniziativa mira a garantire una protezione efficace contro l’influenza stagionale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli ultra 60enni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le persone affette da patologie croniche.

L’obiettivo è quello di anticipare l’offerta del vaccino, assicurandone una distribuzione capillare in tutto il territorio regionale, in modo da ridurre l’incidenza delle complicazioni influenzali, soprattutto in un contesto di potenziali sovrapposizioni con altre malattie respiratorie. Ciò significa un forte impegno per la sanità regionale attraverso il contributo delle farmacie territoriali, dei medici di base e degli operatori dei servizi vaccinali delle ASL.

“Il nostro obiettivo resta quello di aumentare le percentuali di adesione tra la popolazione. La consapevolezza di quanto la vaccinazione sia fondamentale per mantenersi in buona salute cresce di anno in anno e il nostro impegno è finalizzato a migliorare e potenziare la comunicazione al cittadino, fornendo informazioni puntuali e precise – sottolinea l’assessore Nicoletta Verì. La campagna di comunicazione istituzionale sarà realizzata in collaborazione con le quattro ASL territoriali, tramite i canali istituzionali e la preziosa mobilitazione delle strutture aziendali preposte alle attività vaccinali, dei medici di medicina generale e della rete delle farmacie territoriali. Raccomandiamo a tutti coloro che fanno parte delle categorie a rischio di sottoporsi al vaccino. La prevenzione è un atto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri.”

Il vaccino sarà inoltre disponibile gratuitamente per tutti i soggetti target, compresi gli operatori sanitari, forze di polizia e vigili del fuoco, che svolgono un ruolo cruciale nella protezione delle persone più fragili.

Le ASL stanno predisponendo i punti di somministrazione in tutto il territorio regionale, con una disponibilità di dosi adeguata alle necessità della popolazione. Tuttavia, per ricevere ulteriori informazioni e per prenotare la vaccinazione, nelle prossime settimane s’ invita la popolazione a consultare il proprio medico di famiglia, gli ambulatori vaccinali delle ASL o il farmacista di fiducia.