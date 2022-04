Campana “Covid 19” donata al Parlamento europeo, la consegna a Bruxelles

L’Ordine dei Giornalisti del Molise annuncia la propria partecipazione alla plenaria del Parlamento europeo del prossimo 19 maggio a Bruxelles in occasione della consegna della campana “Covid 19” donata dalla famiglia Marinelli di Agnone.

Il presidente dell’Odg Molise, Enzo Cimino

«Grazie alla disponibilità dell’eurodeputato Patriciello, – si legge in una nota diramata alla stampa – l’Ordine parteciperà alla prima seduta dopo la pandemia, come ente di diritto pubblico. La delegazione molisana sarà composta da alcuni consiglieri dell’Ordine, i membri dei revisori dei conti e del disciplinare regionale. L’Ordine parteciperà alla consegna della campana “Covid 19” donata dalla famiglia Marinelli di Agnone, nell’ambito di una iniziativa avviata dall’eurodeputato molisano, d’intesa con l’allora presidente del Parlamento Ue David Sassoli».

«Ringrazio chi si è fatto carico della nostra richiesta. – afferma il presidente dell’Ordine Vincenzo Cimino – Sarà un’occasione per visitare gli uffici stampa del Parlamento di Bruxelles, per seguire la seduta che vivrà un momento di solidarietà molisana. Siamo molto contenti di essere i primi, come Ordine regionale, a rappresentare la categoria in seno alle massime istituzioni europee, alla ripresa dopo la chiusura pandemica. Questo momento “estero” rappresenta un altro traguardo formativo e storico per il nostro giovane organismo».