Dissesto idrogeologico, per Fontesambuco in arrivo un milione di euro

Il Comune di Agnone presenta importanti novità che riguardano la frazione di Fontesambuco.

“Ieri sera – annuncia il sindaco Saia – si è tenuto il primo incontro che l’mministrazione intende organizzare con i cittadini residenti nell’agro agnonese”. Durante la riunione avviato un confronto aperto con i partecipanti ai quali sono stati illustrati diversi progetti che coinvolgeranno il borgo alle porte di Agnone.

Un momento dell’incontro tenuto a Fontesambuco

Tra gli interventi da mettere in campo ci sono 700.000 euro per la sistemazione del dissesto idrogeologico che interessa la zona, in modo da tutelare alcune delle case edificate in punti a rischio. Altri 300.000 euro andranno per il rifacimento della strada interpoderale ‘San Gaetano Casella’ per interventi di sistemazione e bitumatura. Inoltre, tramite i fondi del Pnrr, la struttura dell’ex scuola sarà riqualificata in un centro polifunzionale e di aggregazione.



“Durante il faccia a faccia – ha poi proseguito Saia – abbiamo dato ascolto alle criticità sollevate dai cittadini di cui terremo conto per il prosieguo del nostro mandato. In particolare, per quanto concerne l’ambito sanitario, le nostre battaglie continueranno senza tregua. La questione rurale è uno degli ambiti di azione prioritari per questa giunta e intendiamo dar voce alle istanze di chi vive le problematiche di tali zone. Per questo motivo, prossimamente, saranno organizzati incontri anche nelle altre frazioni”.