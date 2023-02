Campionato “Time Attack”, il pilota Thomas Papa sul primo gradino del podio

Nei giorni scorsi si è svolta la finale del campionato centro Italia del “Time Attack”, presso il kartodromo internazionale di Artena, organizzato da Rinaldo Danieli della scuderia Aniene che insieme al suo staff ha messo su una manifestazione sportiva arricchita dai tanti ospiti noti, colossi del motor sport degli anni 70/80. Special guest Patrick Superstar con la sua promo “Calamita”.

I piloti delle varie categorie si sono sfidati in pista per il premio più ambito, il trofeo Elaborare che viene assegnato al miglior pilota. A consegnare il premio il direttore Giovanni Mancini della rivista Elaborare insieme a Marco Paternostro, pilota e tester ufficiale della rivista, e al presidente della scuderia Aniene, Rinaldo Danieli, e al presidente del Centro Abarth Roma, Antonio Buttarazzi. Il prestigioso riconoscimenti è stato assegnato a Thomas Papa, pilota che vive a Schiavi di Abruzzo, che con la sua Fiat Tipo 2.0 16v ha avuto un crescendo, migliorandosi gara per gara, con un’auto meno performante delle altre in pista, ma preparata alla perfezione dalle sue stesse mani. Sin dalla prima gara il pilota di Schiavi ha portato a casa grandi soddisfazioni, distinguendosi e conquistando apprezzamenti, fino a conquistare il primo gradino del podio.

Thomas Papa ringrazia gli sponsor che lo hanno supportato e tutti i piloti che hanno gareggiato insieme a lui in un campionato davvero entusiasmante. Ora il campione pilota e preparatore si gode la meritata vittoria in attesa dei prossimi campionati e sempre in cerca di altri sponsor.