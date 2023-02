Esordienti: continua anche a Isernia la serie positiva dei ragazzi di mister Delli Quadri

Inizio in salita per gli Esordienti di mister Delli Quadri impegnati, nel pomeriggio di oggi, nell’antistadio del “Lancellotta” di Isernia contro i pari età dell’Aesernia Fraterna. I locali vanno subito in gol, a pochi minuti dal fischio d’inizio, per una macroscopica disattenzione del reparto difensivo dell’Agnonese. Il mister incita i ragazzi che reagiscono e ottengono un rigore.

Bottone, oggi non troppo ispirato, parte dal centrocampo, entra in area palla al piede e viene atterrato. Dal dischetto capitan Comegna infila, con un tiro potente e preciso, alla destra del portiere. Uno a uno, palla al centro. L’Agnonese gioca male, con i reparti slegati, ma agguanta comunque il vantaggio con Mucilli che ribatte in rete un rinvio pasticciato degli avversari. Sul finire del primo tempo i locali pareggiano, ancora una volta per una dormita generale della difesa dell’Olympia. Nei minuti residui l’Agnonese strappa la vittoria, sempre su rigore, per un fallo di mani di un difensore avversario. Dal dischetto Comegna è ancora preciso. Il primo tempo termina 2-3.

Nel secondo tempo mister Delli Quadri schiera la seconda formazione, che riesce a creare gioco e ad andare in vantaggio con un gol di Cirulli, centravanti decisamente in giornata. Sempre di Cirulli l’assist preciso, dalla destra, per il volenteroso e onnipresente Pallotto che depone in rete a due passi dal portiere al termine di un fulmineo contropiede. Il terzo gol è di Porfirio, sugli sviluppi di un calcio piazzato, e il quarto sempre di Cirulli. Secondo tempo 0-4.

Terzo tempo: sblocca il risultato Tinaburri e chiude Comegna, sempre dal dischetto. Finisce 0-2. Tre tempi vinti su tre, una non bellissima Agnonese si aggiudica l’incontro a Isernia e continua così la serie positiva dei ragazzi di mister Delli Quadri.