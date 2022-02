Carabinieri, è agnonese il nuovo comandante di stazione di San Benedetto del Tronto

Il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di San Benedetto del Tronto (Ap) è l’agnonese Pasqualino Palmiero. Grado luogotenente, 55 anni, sposato con tre figli, Palmiero ha maturato una esperienza ultratrentennale, in particolare in campo investigativo. Profondo conoscitore delle dinamiche d’interesse della città marchigiana, è molto apprezzato e stimato anche per le sue qualità umane. Al luogotenente Palmiero, ricevuto in mattinata dal colonnello Giorgio Tommaseo, Comandante Provinciale dei Carabinieri, vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte dalla redazione de l’Eco online.

