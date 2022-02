Pettinari: «La Guardia di Finanza è una pietra miliare della legalità sul territorio»

«Il Corpo della Guardia di Finanza è una pietra miliare della legalità e della presenza delle istituzioni sul territorio». È questo il primo commento del Vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Domenico Pettinari, dopo la visita alla sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara.

Ad accogliere il Vicepresidente, il Comandante Provinciale, il Colonnello t.ST Antonio Caputo, che, in occasione dell’incontro, ha illustrato le principali attività di servizio svolte e le iniziative intraprese nel sociale dalle Fiamme Gialle pescaresi, evidenziando prospettive d’intervento ed obiettivi per il 2022.

«La Guardia di Finanza – ha sottolineato il Colonnello Caputo – intende coinvolgere le sue migliori competenze per la tutela della finanza pubblica e il contrasto della criminalità economico-finanziaria, al fine di prevenire e reprimere le forme più gravi di inquinamento dell’economia legale, promuovendo lo sviluppo e il rilancio del sistema Paese a tutti i livelli».

«Realizzare il nostro pieno potenziale vuol dire avere un approccio mirato e selettivo. – ha proseguito il Comandante provinciale – L’attività di intelligence e di analisi dei dati e delle notizie raccolte nel corso dei controlli sul territorio è centrale, così come è importante che la cittadinanza abbia un ruolo sempre più attivo nel segnalare distorsioni e abusi al nostro numero di pubblica utilità, il “117”. Il gioco di squadra è fondamentale».

Il Colonnello Caputo ha accompagnato poi il Vicepresidente Pettinari in visita presso la Sala Operativa provinciale, le cui funzioni di comando, controllo e coordinamento, sia del comparto terrestre sia di quello aeronavale di stanza a Pescara, rappresentano un unicum a livello regionale.

«La visita istituzionale di questa mattina mi ha permesso di constatare di persona l’efficienza, l’impegno e l’eccellenza che quotidianamente si traducono in azioni concrete per migliorare il nostro territorio», ha dichiarato il Presidente Pettinari al termine dell’incontro, dopo aver assistito, a distanza, anche a un intervento dei mezzi di soccorso del comparto aeronavale.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale ha inteso, quindi, rivolgere i più vividi apprezzamenti al Corpo per la garanzia costante offerta non solo in termini di sicurezza, ma anche di presenza concreta in qualsiasi ambito, incluso il sociale: «Come rappresentante della Regione Abruzzo ho potuto ammirare le attività per il sociale che sono state messe in campo dalla GdF nei quartieri più difficili della città di Pescara e conoscere le ulteriori iniziative che, nel 2022, saranno portate avanti con abnegazione e fermezza».

«Queste giornate – ha ricordato infine il Presidente Pettinari – rappresentano sicuramente un momento importante di confronto e collaborazione che sempre dovrebbe esserci tra chi legifera e chi ha l’onere e l’onore di far rispettare le leggi. Sono certo che nel futuro ci sarà sempre modo di collaborare e dialogare nell’interesse della legalità in ogni sua forma».