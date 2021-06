Carabinieri ed Esercito mettono al sicuro Fraine, Borrello, Roio del Sangro e Rosello

Prosegue spedita la campagna vaccinale Aree Interne over 16: grazie alle task force dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, negli ultimi giorni sono stati immunizzati i residenti dei Comuni di Fraine, Borrello, Roio del Sangro e Rosello.

«Grazie all’Esercito, grazie ai Carabinieri, grazie alla Asl che non hanno dimenticato le piccole comunità dell’entroterra montano del Vastese. – commenta il sindaco di Fraine, Filippo Stampone – E grazie anche ai volontari della Protezione civile che, come sempre, si sono messi a disposizione della collettività. Nel corso di una riunione da remoto con il Prefetto di Chieti, la Asl ci aveva assicurato che non avrebbe abbandonato i piccoli centri montani e così è stato, hanno mantenuto la parola. Praticamente la copertura vaccinale a Fraine è quasi totale e questo ci fa ben sperare anche in vista dell’estate e del turismo di ritorno».

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Rosello, Alessio Monaco: «Un sincero ringraziamento al signor Prefetto di Chieti Forgione, ai volontari della Protezione Civile, al personale dell’Esercito e della Asl, al Direttore Generale Asl Schael, al Direttore Distrettuale Asl Di Giovanni e all’Ufficiale Medico Colonnello Falvo».