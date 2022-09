Carabinieri: il capitano Massaro al comando del Nucleo investigativo di Campobasso

Si è insediato il nuovo comandante del Nucleo Investigativo Carabinieri di Campobasso, Capitano Giuseppe Massaro, che ha sostituito il Capitano Leonardo Rosano trasferito in questi giorni presso una Compagnia del centro Italia con l’incarico di comandante.

L’ufficiale appena giunto in Molise, originario di San Marco in Lamis (FG), sposato, è laureato in Scienze dell’Amministrazione e Giurisprudenza. Negli ultimi cinque anni ha prestato servizio presso la Compagnia di San

Giovanni Rotondo dove ha retto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile. Per il Capitano Massaro si tratta di un ritorno nel Provinciale di Campobasso, dove è stato anni addietro comandante della Stazione Carabinieri di Lucito. Tra gli altri incarichi ricoperti anche quello di comandante della 1^ Sezione del Nucleo Investigativo di Foggia.