Carabinieri: il generale Neosi in visita al comando provinciale de L’Aquila

L’Aquila – Quest’oggi, il Generale di Brigata Antonino Neosi, dall’ottobre scorso alla guida del comando della legione carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al comando provinciale. A riceverlo il padrone di casa, colonnello Nicola Mirante, insieme a una rappresentanza di carabinieri del capoluogo e dei comandi periferici dislocati sull’intera provincia.

Il momento è stato propizio per passare in rassegna i reparti della sede, ai quali l’alto ufficiale ha voluto esprimere la propria soddisfazione per l’impegno dedicato nelle tante attività di servizio, considerando encomiabili i risultati ottenuti dalla data del suo insediamento.

Dopo una visita alla città, il generale ha fatto rientro a Chieti dove ha sede il comando legionale.