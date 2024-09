A Maiella la presentazione del libro ‘Fuori dal sistema’ di Luigi De Magistris

Il Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale” organizza per sabato 21 settembre la presentazione del libro “Fuori dal sistema” di Luigi de Magistris, magistrato ed ex sindaco di Napoli. L’iniziativa si svolgerà alle ore 17 nella villetta di Piazza del Popolo in collaborazione con l’associazione la ‘Repubblica di Maiella’. Il libro racconta di una vita dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi e apre lo sguardo al futuro del Paese, oppresso non solo dal sistema criminale, ma anche da un pensiero unico liberista a cui urge proporre un’alternativa. In caso di condizioni meteo avverse, l’evento si sposterà nella sala consiliare di Palazzo san Francesco. E’ quanto annuncia la presidente del sodalizio culturale agnonese, Ida Cimmino.

