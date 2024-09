Carabinieri: il tenente Francesco Giovine al comando della compagnia di Atessa

Questa mattina, presso il comando provinciale dei Carabinieri di Chieti, il colonnello comandante Cosimo Damiano Di Caro ha presentato i comandanti assegnati alle compagni di Atessa, Chieti e Ortona.



Relativamente alla compagnia di Atessa, che ha competenza anche su diversi Comuni dell’Alto Vastese, come Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo, assume il comando il tenente Francesco Giovine, classe 1987, originario di Ascoli Satriano in provincia di Foggia. L’ufficiale, che è sposato e ha due figli, si è arruolato nel 2010. Dopo il corso biennale presso la Scuola marescialli e brigadieri di Velletri, ha prestato servizio presso la tenenza di Ercolano (Na) per cinque anni. Successivamente ha comandato, da sottufficiale, la stazione di Teora in provincia di Avellino.

Nel 2018 ha frequentato il primo corso applicativo biennale presso la Scuola ufficiali di Roma, venendo promosso al grado di sottotenente. Dal marzo 2020 a pochi giorni fa ha comandato il Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Piacenza. Nel 2012 ha inoltre conseguito la laurea triennale in operatore della sicurezza sociale presso la facoltà Scienze politiche dell’università di Firenze e nel 2015 la laurea triennale in Scienze giuridiche presso la facoltà di Giurisprudenza di Foggia. Nel 2020 ha conseguito anche la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’università di Tor Vergata a Roma.

Il maggiore Venturi lascia Atessa per assumere il comando della compagnia di Ortona

L’ufficiale prende il posto del maggiore Alfonso Venturi, cedente il comando della compagnia di Atessa e trasferito a capo della compagnia di Ortona. A Chieti invece, al comando della compagnia, arriva il capitano Renato Lanzolla che prende il posto del tenente colonnello Massimo Di Lena il quale ha già assunto il comando del Reparto operativo del comando provinciale di Isernia.