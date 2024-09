In strada con un coltello, i Carabinieri lo disarmano: denunciato un 45enne

Avezzano (AQ) – Si incammina lungo il Corso della Libertà con in mano un coltello a serramanico multiuso. L’uomo gesticola frasi senza senso e agita a caso l’arma da taglio impugnata. A questo punto, lo intravedono i carabinieri che intervengono e lo disarmano senza nessun problema.

È quanto accaduto ieri mattina, intorno alle 11,30, a due passi dalla centralissima Piazza Risorgimento. Il fermato, un 45enne, straniero, da tempo residente in città, noto alle forze di polizia, è stato bloccato da una pattuglia della stazione di Carsoli che transitava in zona dopo un servizio isolato. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e successivamente accompagnato, con l’aiuto dei colleghi di Avezzano, nella vicina caserma di via Genserico Fontana. Dopo l’identificazione e le formalità di rito, i militari dell’Arma lo hanno rilasciato e denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma da punta e taglio. Il coltello è rimasto in sequestro.

La procura della Repubblica di Avezzano è stata informata dell’accaduto e ha iscritto il denunciato nel registro degli indagati.

