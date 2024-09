Crisi idrica, l’autobotte del IX Reggimento Alpini rifornisce di acqua potabile Schiavi di Abruzzo

L’autobotte messa a disposizione dal IX Reggimento Alpini di stanza a L’ Aquila sta rifornendo di acqua potabile i serbatoi della rete idrica di Schiavi di Abruzzo. Il primo scarico questa mattina, con l’automezzo che ha appena rifornito il serbatoio di accumulo in località Monte Pizzuto con ottomila litri. Nel corso del pomeriggio un altro scarico e altri due sono già in programma per la giornata di domani, per un totale di trentaduemila litri di acqua.

Nelle scorse settimane si è tenuta la riunione della Task Force Operativa, istituita presso la Prefettura di Chieti per la gestione degli eventi emergenziali legati alla crisi idrica, presieduta dal Viceprefetto Vicario, Valentina Italiani.

In quella sede, dalla Prefettura è stato richiesto il supporto collaborativo da parte dell’Esercito, mediante la messa a disposizione di autobotti, una delle quali messa a disposizione dal IX Reggimento Alpini di L’ Aquila. In questi giorni il mezzo militare, che ha già operato in diversi Comuni del Chietino e del Vastese in particolare, sta svolgendo il servizio di approvvigionamento a Schiavi di Abruzzo.