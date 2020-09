“Caracciolo”, neo sindaco di Agnone Saia chiede incontro urgente a Toma e Giustini

Un incontro urgente per discutere delle problematiche legate all’unica struttura sanitaria pubblica presente sul territorio della diocesi di Trivento, ovvero l’ospedale San Francesco Caracciolo. E’ quello chiesto in queste ore dal neo sindaco di Agnone, Daniele Saia al presidente della Regione, Donato Toma, al commissario straordinario alla Sanità, Angelo Giustini, al sub commissario, Ida Grossi, al direttore generale di Asrem, Oreste Florenzano, al direttore generale per la Salute, Lolita Gallo, al direttore amministrativo e sanitario di Asrem, Antonio Lastoria e Virginia Scafarto.

