Carambola di auto sulla statale: tre veicoli coinvolti, cinque feriti in ospedale

Incidente stradale sulla statale 16 in territorio di Torino di Sangro (CH). Tre i mezzi coinvolti, cinque i feriti, due dei quali sono stati trasferiti in ospedale dall’ambulanza e una, conducente di un’auto, dall’elisoccorso a Pescara. Altri due si sono recati con un parente al pronto soccorso. Tra i feriti quattro sono maggiorenni e uno di 15 anni, due residenti a Montenero di Bisaccia, uno a Pescara e due di Rocca San Giovanni. Sul posto, per tentare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, un equipaggio del Norm della compagnia Carabinieri di Ortona.

