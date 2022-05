Disturbi mentali, parte il progetto “Itaca Molise” che dà il via alla sua linea d’ascolto ponte

«Crediamo che i disturbi mentali siano vere malattie e che ogni persona colpita da una malattia della psiche debba ricevere un aiuto tempestivo, una diagnosi corretta e una cura efficace per condurre una vita piena e soddisfacente, libera dal pregiudizio e dallo stigma». Parte il “Progetto Itaca Molise” che dà il via alla sua linea d’Ascolto Ponte. La cerimonia di inaugurazione è prevista il giorno 6 giugno, alle ore 10,30, in via Gramsci 13/A. a Campobasso presso l’Associazione di Quartiere Campobasso Nord.

Parteciperanno :

❖ Carmela D’Abate ed Antonio Iantomasi fondatori ed ispiratori dell’associazione Progetto Itaca Molise.

❖ Il Dottor Addona, direttore del Centro di Salute mentale di Campobasso, che darà il via alle telefonate;

❖ Il Presidente Antonio D’Aimmo;

❖ La vice Presidente Antonella Perrotta;

❖ La coordinatrice del gruppo Linea d’Ascolto Molise Nicoletta Ciafardini.

«Si ringrazia l’associazione Nazionale “Progetto Itaca” per aver creduto nelle capacità di tutte le volontarie ed i volontari che, con dedizione e passione, si sono adoperati affinché il progetto si realizzasse anche in Molise».