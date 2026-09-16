Usa un motociclo come ariete per rubare nei negozi, identificato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Chieti un uomo di origini pescaresi, trentasettenne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati e ricettazione commessi su quel territorio.

L’attività investigativa trae origine dai fatti accaduti nella mattinata dello scorso 8 agosto, quando i militari erano intervenuti presso un’attività commerciale di Viale Alcione dove il reo, dopo aver infranto la vetrata d’ingresso utilizzando un motociclo come ariete, si era introdotto all’interno asportando diverse centinaia di euro in contanti e alcune scatole di sigarette.

Le successive e complesse indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare, sviluppate attraverso l’accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, nonché mirati servizi di osservazione e pedinamento, hanno consentito di raccogliere inconfutabili elementi di reità a carico dell’indagato.

In particolare, è stato accertato che per l’episodio dell’8 agosto l’uomo era giunto sul posto a bordo di un motociclo di grossa cilindrata risultato oggetto di furto e successivamente rinvenuto dagli operanti a Pescara. Dalle verifiche sul mezzo è emerso che il soggetto ne aveva alterato la targa modificando una lettera e una cifra numerica al fine di eludere i controlli dei lettori targa comunali e trarre in errore le investigazioni.

La prosecuzione delle indagini ha inoltre permesso di addebitare al medesimo soggetto ulteriori due “spaccate” perpetrate nel mese di aprile ai danni di altrettanti esercizi pubblici situati a Francavilla al Mare. Anche in tali occasioni, l’autore si era introdotto nei locali impiegando un motoveicolo come ariete per infrangere le porte d’ingresso, asportando fondi cassa, tabacchi e gratta e vinci.

Per l’esecuzione di tali colpi e per i relativi sopralluoghi operativi, l’uomo si era avvalso di uno scooter diverso, sulla cui targa veniva applicata una copertura per occultarne l’identificazione.

L’attività si inserisce nell’ambito dei numerosi servizi svolti dai Carabinieri per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e a tutela degli esercizi commerciali della zona.