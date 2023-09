Casearia, il sindaco di Agnone Daniele Saia: “Un successo che guarda al futuro”

“Un grande risultato per l’Associazione Casearia, che ha saputo organizzare un evento di assoluto livello. Non potevamo dubitare delle capacità organizzative dimostrate. Siamo felici di aver creduto in questo progetto fin dall’inizio. Casearia saprà sicuramente ritagliarsi uno spazio come appuntamento di riferimento per il settore caseario del centro-sud Italia. Il nostro grazie va anche ai produttori e ai visitatori intervenuti, che hanno colto l’occasione per scoprire le bellezze dell’Alto Molise. Siamo certi che questa prima edizione sia solo l’inizio di un percorso di crescita che saprà valorizzare sempre di più le nostre eccellenze enogastronomiche. Arrivederci al prossimo anno a Casearia”.

E’ il commento del primo cittadino di Agnone, Daniele Saia a margine della tre giorni svoltasi nell’area del mercato coperto.