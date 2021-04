Cento grammi di hashish, operaio in manette

I militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Atessa hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente di un 30enne operaio, U.B, residente ad Atessa.

L’uomo era fermo con la sua autovettura in un’area poco frequentata in località Monte Marcone intento a parlare con un suo amico, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della compagnia Carabinieri di Atessa in transito, vedendo le due persone appartate, decideva di effettuare un normale controllo. Lo stato di nervosismo e le incerte dichiarazioni rilasciate dalle due persone, inducevano la pattuglia ad approfondire il controllo mediante una perquisizione sulla persona e al veicolo in loro uso.

Dal controllo effettuato sul 30enne, i militari rinvenivano all’interno del giubbotto indossato dalla persona, un panetto di quasi 100 grammi di hashish.

Vista l’ingente quantità di stupefacente, certamente non riconducibile ad un uso personale, informato il Pubblico Ministero di turno, si procedeva all’arresto in flagranza di reato del 30 enne mentre la posizione dell’altra persona, un coetaneo di Atessa, è al vaglio della Autorità giudiziaria.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero Dott.ssa Rossi, è stato posto alla misura degli arresti domiciliari presso il domicilio di Atessa in attesa dell’udienza di convalida.