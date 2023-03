Centro federale per lo sci di fondo, riprendono i lavori a Prato Gentile

«Una bella giornata di sport, domenica, a Prato Gentile, per l’ultima gara di fondo della stagione e con una nutrita partecipazione di atleti provenienti da diversi sci club dell’Abruzzo e del Lazio». Sono le parole del sindaco di Capracotta, Candido Paglione, a commento di quella che, salvo “scherzi” del calendario, dovrebbe essere stata l’ultima giornata dedicata agli sport invernali.

«In uno scenario primaverile, – conferma infatti il primo cittadino – Capracotta, ancora una volta, ha dato una grande prova di capacità organizzativa. Nonostante lo scarso innevamento, complice l’innalzamento delle temperature dei giorni scorsi, siamo riusciti, infatti, a chiudere la stagione agonistica nel migliore dei modi. – aggiunge Paglione – E tutto questo grazie al lavoro del nostro sci club e del personale comunale. La giornata di domenica è sicuramente il miglior viatico per la ripresa dei lavori relativi agli interventi che ci porteranno ad ottenere la qualifica di Centro Federale per lo Sci di Fondo».

Un obiettivo, quello del riconoscimento dello status di centro federale per lo sci di fondo, al quale il sindaco e i suoi collaboratori stanno lavorando da anni e che finalmente prende corpo. Intanto, stando al calendario appunto, la stagione collegata agli sport invernali pare ormai archiviata, ma la ricettività e l’offerta di attività all’aria aperta, a Capracotta, non subiranno alcuna battuta d’arresto, anzi. La montagna dell’Alto Molise, infatti, è particolarmente versatile e si presta a diverse tipologie di turismo. Se non c’è più neve, per lo sci di fondo, le ciaspolate e le escursioni in motoslitta, ci sono ottanta chilometri di percorsi segnati per una immersione nei boschi e nella natura.